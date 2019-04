Pollino, una denuncia per furto di legna

(ANSA) - POTENZA, 20 APR - Nel Parco del Pollino il "taglio furtivo" di 40 piante di cerro è stato scoperto dai militari delle Stazioni Carabinieri Parco di Francavilla in Sinni, Rotonda e Mormanno che hanno denunciato un uomo per furto di legna. Il furto è stato accertato anche grazie alle immagini della videosorveglianza, in località "Carosella" di Francavilla in Sinni (Potenza): la legna è stata sequestrata.