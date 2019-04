Ok Cdm a dl sblocca cantieri e Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 APR - Il Consiglio dei Ministri, riunito a Reggio Calabria, ha dato il via libera al decreto "sblocca cantieri" e a quello sulla sanità calabrese. La giornata reggina del premier è cominciata con la visita, insieme al ministro alla Salute Giulia Grillo, al Grande ospedale metropolitano ed è proseguita, con gli altri ministri, con una visita al Museo archeologico nazionale che ospita i Bronzi di Riace. Quindi il Cdm. Conte, al termine, ha informato che lo "sblocca cantieri" ha "acquisito la bollinatura della Ragioneria e domani dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale", annunciando per martedì prossimo una riunione del Cdm per l'ok al decreto crescita. "Non ci dimentichiamo della Calabria.

L'attenzione sarà costante per la Calabria e tutto il Sud, di cui vogliamo il riscatto", ha detto il premier in conferenza stampa parlando anche di rapporto "leale, eccellente e cordiale col Quirinale". In mattinata, il vicepremier Matteo Salvini, aveva visitato la tendopoli di San Ferdinando.