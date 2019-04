Conte, Cdm in Calabria sarà operativo

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Come avevo anticipato qualche giorno fa domani il Consiglio dei ministri si riunirà a Reggio Calabria. Non si tratta di un'iniziativa esclusivamente simbolica ma di un atto concretamente operativo che porterà all'approvazione di misure urgenti in tema di sanità". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte che aggiunge: "in Calabria persistono situazioni non più sostenibili alle quali cercheremo di porre rimedio con la massima determinazione".