Microcredito, in Calabria 303 domande

(ANSA) - COSENZA, 16 APR - Sono centododici, in provincia di Cosenza, le domande accolte dal Fondo nazionale per il microcredito nel 2018 per un totale di oltre due milioni di euro. Trecentotre, invece, quelle accolte in Calabria pari all'8,89% del totale del fondo.

"Questo significa - dice Luca Bonifazi del Fondo di garanzia delle Pmi - che questo strumento qui ha una considerevole importanza e che rappresenta una misura di sostegno concreto alle imprese locali". Bonifazi è intervenuto a Cetraro ad un incontro organizzato dal team di Progetto AMiCo. Il progetto nasce per assistere piccoli imprenditori a realizzare o implementare l'idea d'impresa attraverso il microcredito, forma di finanziamento assistito che pone al centro l'attenzione alla persona tutelando, in primis, la condizione del debitore. Lo sportello è attivo in Camera di Commercio Cosenza da oltre quattro mesi. "I risultati del progetto Amico, avviato a settembre scorso - dice Katia Stancato eConomista della Fondazione Gorrieri - sono interessanti".