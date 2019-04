Vernice rossa davanti Consiglio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 APR - Due persone incappucciate hanno compiuto un blitz a Reggio Calabria versando della vernice rossa sulla scalinata di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. I due hanno anche abbandonato un manichino di donna decapitato. Un'azione fulminea che non ha dato il tempo alle guardie giurate in servizio all'ingresso del palazzo di intervenire.

Pochi secondi per portare a termine quello che sembra un gesto dimostrativo, forse legato all'esame della legge sulla doppia preferenza di genere, all'ordine del giorno della seduta di oggi del Consiglio regionale, dopo due rinvii per disaccordi tra le forze politiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Reggio Calabria. Nessuna traccia, al momento, dei due responsabili, molto probabilmente un uomo e una donna secondo le indicazioni fornite dagli addetti alla vigilanza in servizio nell'edificio.