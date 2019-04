Fiamme in un albergo, nessun ferito

(ANSA) - SANTA MARIA DEL CEDRO (COSENZA), 14 APR - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha interessato, nella notte, alcuni ambienti dell'hotel residence Domus di Santa Maria del Cedro. Al momento del rogo non c'erano persone all'interno dell'albergo che si trova sulla strada statale 18.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, con una squadra e un'autobotte, che hanno domato le fiamme e impedito che l'incendio si estendesse all'intera struttura ricettiva. Si registrano comunque danni ad alcuni arredi.

L'origine del rogo non è al momento stata individuata.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri intervenuti sul posto.