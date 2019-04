Rubano auto e vengono intercettati da Cc

(ANSA) - SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA), 13 APR - I carabinieri di San Calogero hanno arrestato quattro persone, tutte di Rosarno, sorprese mentre erano a bordo di un'automobile che, secondo l'accusa, avevano appena rubato a Jonadi.

Pietro Giuseppe Bellocco, di 36 anni, Giuseppe Gallo, di 41, Giovanni Sesini, di 29, e Francesco Demari, di 28, sono stati bloccati dopo che i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, li hanno visti transitare a bordo della vettura a velocità sostenuta. Particolare che ha insospettito i carabinieri, che si sono posti all'inseguimento dei quattro, raggiunti e bloccati poco dopo.

I controlli effettuati dai militari hanno consentito di accertare che la vettura (una Smart fourfour) era stata rubata e che Bellocco e gli altri, nel momento in cui sono stati intercettati dai carabinieri, dopo avere commesso il furto, stavano facendo rientro a Rosarno.

Per i quattro il pm di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto gli arresti domiciliari.