Carcasse bovini in Parco Sila, 2 denunce

(ANSA) - CELICO (COSENZA), 10 APR - Hanno smaltito due carcasse di bovini senza alcuna autorizzazione o comunicazione.

Due persone, il proprietario degli animali e l'esecutore materiale dello smaltimento illecito, sono state denunciate dai carabinieri forestali della stazione Parco a Celico per violazione delle normative ambientali.

I militari, con il supporto di veterinari dell'Azienda sanitaria di Cosenza hanno accertato il fatto avvenuto in località Colamani. Sempre nell'area del Parco della Sila, in un'altra attività, i militari hanno scoperto in località Trepidò di Cotronei una serie di rifiuti di vario genere tra cui plastica, scatole di medicinali, materiale organico e altro abbandonati lungo la strada. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al trasgressore, un giovane di Crotone, nei confronti del quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.