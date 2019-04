Sbancamenti abusivi, sequestri e denunce

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 9 APR - Uno sbancamento su un terreno incolto e sottoposto a vincolo idrogeologico è stato scoperto e sequestrato in località "Pricacore" nel comune di Corigliano Rossano dai carabinieri forestale, che hanno denunciato il proprietario dell'area e il titolare della ditta esecutrice.

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio i militari hanno trovato due mezzi meccanici, una ruspa cingolata ed un escavatore mentre stavano praticando lo sbancamento. Dalle verifiche è emerso che gli interventi non autorizzati hanno comportato la formazione di due spiazzi, il primo di 3.500 metri e il secondo di duemila, lungo una pendice incolta ad elevata pendenza. I lavori hanno comportato una modifica e una trasformazione del territorio e una trasformazione urbanistica, determinando una modifica alle naturali vie di scorrimento delle acque piovane. Altro sequestro è stato fatto a Tarsia dove l'affittuario di un terreno è stato denunciato per l'esecuzione di lavori non autorizzati.