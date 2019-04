Attività illegale peschereccio,3 arresti

(ANSA) - CROTONE, 9 APR - Un peschereccio impegnato in attività di pesca vietata di novellame di sarda è stato intercettato da un battello della Guardia di finanza della Sezione Navale di Crotone, dipendente dal Roan di Vibo Valentia, nei pressi della foce del fiume Neto. I tre pescatori, il capobarca M.S., di 53 anni e due pescatori M.C. (51) e M.V.

(67), sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'equipaggio, infatti, alla vista dell'imbarcazione della Finanza ha tentato di evitare i controlli anche con manovre pericolose ma i militari sono riusciti a salire bordo dove uno di loro è stato anche colpito da un calcio, senza riportare lesioni gravi. Ricondotti alla calma gli occupanti, il natante è stato scortato fino al porto di Crotone.

Al capobarca è stata inflitta una sanzione amministrativa per pesca abusiva di novellame e per irregolare assunzione di personale perché tutto l'equipaggio è risultato assunto "in nero" oltre che per alcune altre omissioni documentali rilevate.