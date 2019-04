"Millevoci tonight show" a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 6 APR - Francesco Cicchella é uno showman con doti spiccate di attore, cantante, musicista ed imitatore.

Qualità che Cicchella, ormai tra gli esponenti di punta dell'arte recitativa napoletana, oltre che maestro di capacità trasformistiche, sfodera nello spettacolo "Millevoci Tonight Show", andato in scena con grande successo al Teatro Politeama di Catanzaro. Due ore di gag, sketch ed esibizioni canore in cui Cicchella, accompagnato da una band di tutto rispetto, intrattiene piacevolmente il pubblico grazie ad una "vervè" artistica molto accattivante. Lo spettacolo si fa particolarmente esilarante quando Cicchella, noto anche per le sue apparizioni a "Tale e quale show" ed in altri programmi televisivi, sfoggia i suoi "numeri" migliori con le imitazioni di Toni Servillo, Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri e Michael Bublé, di cui é capace di cogliere caratteristiche e peculiarità. Il tocco magico lo dà poi la regia di Gigi Proietti, di cui si avverte l'influenza nella costruzione dello spettacolo.