Esce nuovo album del cantautore Eman

(ANSA) - CATANZARO, 5 APR - Esce il 19 aprile ma è disponibile da oggi in pre-save su Spotify e in pre-order su iTinese il nuovo album del cantautore catanzarese Eman. Il disco anticipato dal singolo "Giuda" disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, propone altri nove brani: "Danziamo Dentro Al Fuoco", "Icaro", "Fiume", "Tutte Le Volte", "Silk", "Milano", "Senza Averti Vista Mai", "3 a.m.", "Ritorno a Casa (La Ballata di Aldo il Clochard)". Il cantautore Emanuele Aceto, in arte "Eman", con questo nuovo lavoro affronta tematiche diverse che analizzano la vita e la società in tutte le sue sfumature. "E' il disco - dice Eman - che volevo fare. Dentro ci sono parole, immagini e concetti che volevo esprimere e che hanno preso corpo e anima grazie alla musica di Mattia (SKG). Negli ultimi anni mi sono dedicato completamente alla musica senza preoccuparmi delle aspettative e senza mai guardarmi indietro. Ne è venuto fuori un (concept) album intimo sì, ma di un intimità collettiva".