Abbandona rifiuti,denuncia imprenditrice

(ANSA) - CACCURI (CROTONE), 5 APR - I carabinieri forestali hanno individuato e denunciato un'imprenditrice che aveva abbandonato rifiuti derivanti dalla propria attività invece che smaltirli nei modi previsti. Il sito incontrollato di rifiuti era stato scoperto nei giorni scorsi nella località Forestella, nel territorio del comune di Caccuri. I militari delle stazioni carabinieri Forestale di Savelli e di Petilia Policastro avevano notato un evidente deposito incontrollato di rifiuti. L'esame degli stessi ha consentito di risalire all'impresa che ne aveva effettuato l'abbandono. Nella medesima area è stato individuato anche un abbandono incontrollato di circa cento pneumatici esausti, in considerazione del quantitativo rinvenuto, anch'essi derivanti d'attività d'impresa. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili.