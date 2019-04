Controlli anti caporalato nel reggino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 APR - Alcune aziende agricole di Oppido Mamertina, San Ferdinando, Rosarno e Terranova Sappo Minulio, sono state controllate da personale interforze nell'ambito dei servizi di contrasto al caporalato organizzati, su indicazione del prefetto Michele di Bari, dalla Questura di Reggio Calabria. Gli investigatori hanno proceduto ad una preliminare attività di osservazione e pedinamento dei furgoni con a bordo i cittadini extracomunitari diretti nelle campagne.

Quindi sono state controllate le ditte proprietarie dei terreni.

In tre delle quattro aziende, è stata accertata la presenza di 8 lavoratori, sia italiani che extracomunitari, che svolgevano attività senza regolare contratto. Ai titolari delle tre aziende sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a oltre 90.000 euro. Complessivamente, dal 2015 sono state controllate 897 aziende e elevate sanzioni amministrative per tre milioni e 822.187 euro per la violazioni della normativa sul lavoro e denunciate 88 persone.