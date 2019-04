Auto fuori strada, muore un 47enne

(ANSA) - CATANZARO, 4 APR - Un 47enne è morto stamani in un incidente stradale avvenuto su viale Europa, nel quartiere Germaneto di Catanzaro. L'auto sulla quale viaggiava, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento, è sbandata andando ad impattare violentemente contro un palo e terminando poi la sua corsa dentro un canalone per la raccolta delle acque meteoriche.

Il conducente è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro per estrarre la vittima dall'auto e recuperare la vettura con un autogru.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale.