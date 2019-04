Attività abusiva, denunciato meccanico

(ANSA) - MIGLIERINA (CATANZARO), 4 APR - I carabinieri di Marcellinara hanno denunciato in stato di libertà a Miglierina un 56 enne del posto che esercitava l'attività di meccanico senza avere alcuna autorizzazione. I militari hanno anche sequestrato il locale sottostante l'abitazione del 56enne che l'uomo utilizzava come officina meccanica e anche per l'attività di gommista, con all'interno macchinari e varie suppellettili.

Al 56enne vengono contestati i reati di esercizio abusivo di professione, smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi e cambio abusivo di destinazione d'uso di immobile.

Al meccanico abusivo é stata anche irrogata una sanzione amministrativa di cinquemila euro.