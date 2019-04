Apre pista abusiva in bosco, denunciato

(ANSA) - COTRONEI (CROTONE), 4 APR - I carabinieri forestali hanno scoperto una pista realizzata senza alcuna autorizzazione in un bosco comunale in località "Terrate" di Cotronei. La pista doveva servire presumibilmente a facilitare l'accesso ad una proprietà privata. Il responsabile dell'illecito, un operaio di 53 anni del posto, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. L'attività d'indagine che ha portato alla denuncia é stata condotta dai militari forestali della stazione di Petilia Policastro, con il supporto della stazione dell'Arma di Cotronei. Al responsabile viene contestata la violazione della normativa paesaggistica e ambientale ed é stata elevata anche una sanzione amministrativa per inosservanza delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, del Regolamento regionale che disciplina il taglio degli alberi e dei movimenti di terreno nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.