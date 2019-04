(ANSA) - ROMA, 4 APR - Un proiettore ottico starmaster ZMP della Zeiss, unico in Italia e tra i migliori d'Europa, capace di proiettare nella cupola fino a 4000 stelle e 113 poltrone basculanti e roteanti: sarà inaugurato sabato a Cosenza il planetario più innovativo d'Italia.

L'inaugurazione della struttura è prevista sabato 6 aprile verso l'imbrunire, a partire dalle 19,30.

Lo starmaster sarà integrato da altri 6 proiettori digitali che possono funzionare o autonomamente o sincronizzati tra di loro. Poi un ciclo di conferenze scientifiche e lectio magistralis programmate già in questo stesso mese di aprile anticiperanno l'apertura a regime dal prossimo mese di giugno per il pubblico e dal prossimo mese di settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole.

"Un'altra importante opera pubblica, il Planetario di Cosenza, viene finalmente consegnata ai cittadini" ha dichiarato il sindaco Mario Occhiuto.