Sequestrati 1.600 kg di prodotti ittici

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 3 APR - Oltre 1.600 chili di prodotti ittici sono stati sequestrati da personale della Capitaneria di porto di Gioia Tauro nell'ambito dell'operazione "Undersize 2", condotta dalla Direzione marittima di Reggio Calabria e della Basilicata Tirrenica che ha portato, complessivamente, al sequestro di 2.950 kg di prodotti.

Nel territorio di Gioia Tauro, militari della guardia costiera hanno sequestrato in una pescheria 170 kg di prodotti ittici privi di documentazione attestante la tracciabilità. Inoltre, in collaborazione con la polizia stradale di Palmi, sono stati fermati, in distinte occasioni, due furgoni, a bordo dei quali sono stati sequestrati, rispettivamente 473 e 858 kg di "novellame di sarda" di taglia inferiore alla minima di riferimento per la pesca e 117 kg di "Cicerello". Il pescato, dopo il sequestro e il controllo da parte dell'Azienda sanitaria, è stato distrutto.