Rifiuti stoccati oltre i limiti,denuncia

(ANSA) - CESSANITI (VIBO VALENTIA), 3 APR - Un quantitativo di rifiuti zootecnici stoccati oltre il limite consentito, pari a circa cento metri cubi, è stato scoperto nell'area di un'azienda agricola e zootecnica di Cessaniti dai carabinieri forestali che hanno denunciato in stato di libertà il responsabile dell'azienda.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di illeciti ambientali, effettuato assieme ai colleghi del Nipaaf e con il supporto di un elicottero dell'ottavo Elinucleo Vibo Valentia, hanno accertato che l'azienda, dedita all'allevamento di ovicaprini, effettuava lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici in maniera non conforme. Contestate al responsabile anche delle sanzioni per il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali a seguito dell'omessa denuncia del decesso di tre ovini, le cui carcasse sono state trovate in stato di decomposizione nelle adiacenze del ricovero degli ovini.