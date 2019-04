Lite in bar sfocia in rissa, 7 denunce

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 3 APR - Una lite per futili motivi, forse per degli apprezzamenti ad una ragazza, sfociata in una rissa. E' accaduto qualche giorno addietro a Lamezia Terme dove sette persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato per rissa e lesioni personali.

La lite, avvenuta all'interno di un bar e poi proseguita all'esterno del locale in una struttura coperta adiacente, ha visto coinvolti tre cittadini rom a sostegno dei quali ne sono giunti altri tutti residenti nella comunità di Scordovillo che hanno lanciato oggetti, sedie, vasi e bicchieri.

Sul posto, oltre ai poliziotti, sono intervenute pattuglie di finanzieri e carabinieri. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto individuando e identificando tutti i responsabili. Le persone denunciate sono B.D. di 26 anni, B.R.

(36) e B.A. (35), P.L. (63), B.G. (25), M.A. (26) anni e A.F.

(27).