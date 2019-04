Reflui da depuratore in vallone

(ANSA) - CERISANO (COSENZA), 2 APR - I carabinieri Forestale di Cosenza, nell'ambito di un'indagine delegata dalla Procura di Cosenza, hanno controllato gli impianti di depurazione a servizio del centro abitato di Cerisano. Dai controlli, per due dei tre depuratori presenti non sono state riscontrate irregolarità, mentre per quello in località "Santo Ianni" i carabinieri Forestale hanno accertato che le acque reflue in uscita da un vecchio impianto venivano scaricate nel limitrofo vallone Ianno in assenza di formale autorizzazione allo scarico.

Dagli accertamenti effettuati lungo il corso del vallone è stata accertata la presenza di notevole eutrofizzazione delle acque superficiali dovuta, presumibilmente, all'elevato carico organico in uscita dallo stesso con conseguente deterioramento e danneggiamento delle acque del Vallone Ianno. Oltre ad elevare sanzione amministrativa, i carabinieri Forestale hanno denunciato il responsabile comunale dell'area tecnica per danneggiamento aggravato di acque pubbliche.