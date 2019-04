A Catanzaro primo ciak per "Calibro 9"

(ANSA) - CATANZARO, 2 APR - S'intitola "Calibro 9" il film diretto da Toni D'Angelo che, in parte, sarà girato a Catanzaro dal prossimo 24 giugno, prodotto dalla Minerva Pictures in co-produzione con Gapbuster, con la collaborazione del Mibac. Si tratta del prosieguo di "Milano Calibro 9", di Fernando Di Leo.

La pellicola verrà realizzata tra Catanzaro, dove la troupe sarà impegnata per le prime due settimane, Milano e Anversa.

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro dal sindaco Sergio Abramo e dal presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, alla presenza del produttore Gianluca Curti e di Gianvito Casadonte che ha avuto un ruolo attivo, in qualità di sovrintendente del Teatro Politeama e direttore del Magna Graecia film festival, per portare la produzione nel capoluogo.

"Era il mio sogno portare qui delle produzioni cinematografiche - ha detto Abramo - e ci siamo riusciti. Quindi è un motivo di grande orgoglio per me". Protagonista del film é l'attore Marco Bocci.