Cittadella in blu per giornata autismo

(ANSA) - CATANZARO, 1 APR - Anche quest'anno la Regione, per espressa volontà del presidente Mario Oliverio, aderisce alla XII Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite e in programma per domani. Le facciate della Cittadella regionale già da sabato scorso sono illuminate con il colore blu e lo resteranno fino a martedì notte. "Concretamente - afferma l'assessore alla Pubblica istruzione Maria Francesca Corigliano - la Giunta regionale è fortemente impegnata nel sostegno all'inclusione scolastica dei bambini e dei ragazzi disabili con azioni efficaci. Il 60% delle risorse della L.R.27/85 sul diritto allo studio è destinato all'inclusione scolastica. Quest'anno abbiamo assicurato la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione nella scuola secondaria di secondo grado sin dal primo giorno, anticipando le risorse statali con fondi del bilancio regionale. Nell'anno in corso, inoltre, abbiamo assegnato fondi straordinari per 210.000 euro ai Poli scolastici per l'inclusione".