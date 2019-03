Sorpresi a spacciare marijuana,arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 MAR - Due cittadini nigeriani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, a Reggio Calabria, per possesso ai fini di spaccio di marijuana. I due sono stati fermati in un vagone ferroviario nell'area adibita a deposito dei treni. Gli agenti delle Volanti hanno notato nei pressi del ponte Calopinace un cittadino romeno, già noto alle forze di polizia, che andava a piedi, con fare sospetto, verso la ferrovia. L'uomo è stato pedinato sino alla zona del deposito delle Ferrovie dello Stato dove, dopo essersi incontrato con un altro soggetto, è salito a bordo di una vettura. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione nel vagone trovando, oltre al romeno, due cittadini nigeriani. I due sono stati bloccati e portati in Questura. Nella loro disponibilità sono stati trovati 123,7 grammi di marijuana, oltre a 80 euro in banconote da 10 e da 20.