Disponibile "Giuda", singolo di Eman

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - Dal 29 marzo è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Giuda" (Jackie & Juliet/Artist First), il singolo che anticipa il nuovo album di Eman, all'anagrafe Emanuele Aceto. Attraverso la figura di Giuda il cantautore catanzarese affronta il tema del tradimento, inteso soprattutto come il prevalere del lato oscuro nell'essere umano. Il singolo è stato scritto e composto da Eman e Mattia Skg Masciari (che ha curato anche la produzione) e mixato e masterizzato da Andrea Debernardi. "'Giuda' è stata scritta in una notte - spiega Eman - dopo una serata piuttosto movimentata. Parla di tradimento, ma soprattutto di quante volte siamo noi a tradire noi stessi, spesso non accettando la parte meno in luce e (volutamente?) tenuta nascosta. Ma il brano spazia su diversi argomenti e si apre a diverse interpretazioni, seguendo la linea introspettiva che caratterizzerà l'album.

Giuda non è necessariamente il traditore, spesso è l'esperienza, la scintilla per tirare fuori il lato oscuro".