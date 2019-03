Aperto nuovo tratto trasversale Serre

(ANSA) - SIMBARIO (VIBO VALENTIA), 28 MAR - E' stato aperto al traffico il nuovo tratto della strada statale Trasversale delle Serre tra le località Cimbello e Montecucco, nel comune di Simbario in provincia di Vibo Valentia. Lo rende noto l'Anas.

Lungo circa un chilometro, il nuovo tratto collega tra loro due spezzoni di arteria garantendo alla nuova Trasversale delle Serre un'importante continuità di tracciato senza alcuna interruzione tra Vallelonga (Vibo Valentia) e Gagliato (Catanzaro).

"Con l'apertura di oggi - è scritto in un comunicato - l'avanzamento complessivo dell'infrastruttura è giunto al 66% del totale con ben 37 chilometri ultimati e aperti al traffico sui 56 totali che alla fine si svilupperanno tra lo svincolo A2 di Vazzano e Soverato. Entro l'anno è previsto l'appalto di ulteriori tre chilometri per la ricucitura dei tratti già aperti al traffico sul lato vibonese.