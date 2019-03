Tir disperde gasolio su A2, incidenti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 MAR - Disagi e traffico bloccato per ore sull'A2 Autostrada del Mediterraneo dopo che un'autocisterna, in transito nel tratto tra gli svincoli di Villa San Giovanni e Gallico, ha disperso gasolio a causa della rottura del serbatoio provocando una serie di incidenti a catena. Immediato l'intervento del personale della Polizia stradale e dell'Anas che hanno disposto la chiusura del traffico in direzione nord con deviazione obbligatoria all'uscita dello svicolo di Reggio Porto e rientro a Villa San Giovanni percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore. Gli operatori dell'Anas hanno lavorato per il ripristino delle condizioni di percorribilità del tratto interessato.

La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente e si sta prestando la necessaria assistenza a quanti sono stati coinvolti negli incidenti stradali, nessuno dei quali ha provocato gravi conseguenze agli automobilisti.