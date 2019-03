Archeologia,si lavora recupero Vivarium

(ANSA) - COSENZA, 27 MAR - "Stiamo lavorando a un programma di ricerca per il recupero del Vivarium di Cassiodoro, area d'interesse non solo archeologico, ma anche religioso e storico di caratura internazionale". Lo ha detto il soprintendente all'Archeologia, belle arti e paesaggio di Cosenza Mario Pagano a margine di un incontro sul monastero di Squillace tenutosi a palazzo Valdesi di Cosenza. L'iniziativa ha concluso il primo ciclo degli "Incontri con la Soprintendenza" promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Pagano ha esposto i risultati delle indagini condotte all'interno del complesso monumentale attraverso lo studio di alcuni bolli laterizi rinvenuti nell'area e analizzando il più antico codice, quello di Bamberga che illustra il monastero di Cassiodoro.

"Il Vivarium - ha detto Pagano - è luogo dove si è conservata la cultura classica e va per questo preservato: esso rappresenta il culto della vita monastica e culturale di cui Cassiodoro è elemento centrale".