Successo Angela Finocchiaro a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - É uno spettacolo trascinante e di forte spessore artistico "Ho perso il filo", di cui é protagonista Angela Finocchiaro, andato in scena al Teatro Comunale di Catanzaro (stasera si replica al Teatro Gentile di Cittanova)). Lo spettacolo è stato organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna e dall'associazione teatrale "I Vacantusi", diretta da Nico Morelli e Walter Vasta, nell'ambito dei rispettivi eventi storicizzati "Fatti di Musica" e "Vacantiandu" ed in partnership con l'assessorato regionale alla Cultura.

Oltre che sulla bravura di Angela Finocchiaro, nel ruolo di un'eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all'ultimo contro il suo Minotauro, lo spettacolo si basa sul contributo di un validissimo gruppo di ballerini-atleti, Michele Barile, Giacomo Buffoni, Fabio Labianca, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni e Alessio Spirito, che compongono le "Creature del Labirinto". Alla fine per tutti l'ovazione del pubblico.