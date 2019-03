Sequestrati 11 mila prodotti insicuri

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 MAR - Undicimila articoli insicuri, per la maggiore parte giocattoli, sono stati sequestrati dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia nell'ambito di quattro distinti interventi nei confronti di altrettanti esercenti della provincia.

I finanzieri, nell'ambito delle attività di controllo mirate al contrasto alla vendita di merci contraffatte e in grado di minacciare l'incolumità dei consumatori, hanno segnalato quattro persone. Una è stata anche denunciata perché aveva posto in vendita bombolette spray altamente infiammabili ed irritabili, tanto da essere censite sulla piattaforma telematica Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), un sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi.