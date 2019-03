Incendio in cantiere metro a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAR - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, anche se non si esclude il dolo, è scoppiato all'alba all'interno dell'area del cantiere per la costruzione della nuova metropolitana di Catanzaro. Il rogo, divampato nei pressi del quartiere Aranceto, nella zona sud della città, ha riguardato alcune cataste di traversine in legno.

Sul posto, alle spalle della stazione Passo di Salto delle Ferrovie della Calabria, sono intervenute 12 unità, quattro automezzi tra cui un'autobotte da 25 mila litri e una pala gommata del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. Solo ad operazioni di spegnimento completate si potranno effettuare i necessari accertamenti e sapere di più sulle cause dell'incendio. L'ipotesi dell'autocombustione è però ritenuta poco probabile.