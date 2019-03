Manzione Mibact paesaggio a Costa Viola

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - C'è anche il progetto "Paesaggio protetto e di qualità della Costa Viola" tra i dieci vincitori delle menzioni speciali del premio Nazionale del Paesaggio 2019 assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali alla presenza del Ministro Alberto Bonisoli.

Il riconoscimento, consegnato a Roma nella Sala Spadolini del Dicastero, è andato al progetto calabrese "per le strategie attuate al fine di superare le fragilità tipiche dei paesaggi terrazzati, sensibilizzando le comunità locali ad una progettualità condivisa, volta a contrastare i rischi idrogeologici e promuovere la cultura tradizionale nonchè nuove forme di turismo".

La Costa Viola, scenario dei miti omerici di Scilla e Cariddi, è caratterizzata dal paesaggio viticolo-terrazzato tra Palmi, Seminara, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni, dove in parte si pratica ancora la storica "viticoltura eroica" con la manutenzione dei secolari muri a secco in pietra che ne determinano l'assetto idrogeologico e ne rendono le pendici stabili.