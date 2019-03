Sisma magnitudo 3.3 nel Vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 6:33 in Calabria in provincia di Vibo Valentia, seguita subito dopo da una replica di magnitudo 2.5.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 33 km di profondità ed epicentro 3 km a sud di Francica.

Al momento non sono segnalati danni. Una pattuglia dei carabinieri della stazione, dipendenti dalla compagnia di Vibo Valentia, sta perlustrando l'area per ulteriori verifiche che al momento non hanno dato esito.