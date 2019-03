Olio, premio Slow Food a cinque aziende

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAR - Sono sei le etichette prodotte da aziende oleicole calabresi selezionate dall'edizione 2019 della Guida agli extravergini curata da Slow Food. Il riconoscimento Grande Olio - che sarà assegnato a Fico Bologna 16 e 17 marzo - è andato alle aziende Parisi Donato con il "Giuseppe Donato Parisi 1879", Enotre (Enotre Berico), Sorelle Garzo (Dolciterre - Ottobratico) e il premio Grande Olio Slow a Doria (Lei e Sud) e Madreterra (Ugo).

"La Guida, disponibile da fine aprile - è detto in un comunicato - è il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare una mappa della migliore produzione olivicola 2018. Il Grande Olio è attribuito all'extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchia territorio e cultivar. A queste caratteristiche, il premio Grande Olio Slow aggiunge il riconoscimento alle pratiche agronomiche sostenibili applicate".