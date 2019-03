Vento forte, chiuso tratto autostrada A2

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 MAR - Il tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo" è chiuso in entrambe le direzioni a causa del forte vento. Nel tratto due mezzi pesanti si sono ribaltati. Sul posto stanno intervendo polizia stradale e vigili del fuoco per soccorrere i camionisti.

Uno è stato estratto dal camion ed ha riportato lievi ferite mentre l'altro è illeso. Il vento ha provocato anche il distacco di alcuni pezzi di guardrail e la caduta di alcuni pali della segnaletica. Il vento sta creando disagi anche in Puglia. A Bari, a causa di raffiche che superano i 40 nodi, è stato sospeso il traffico nel porto dove le navi non possono né salpare né attraccare. A Barletta una impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina è caduta ma senza provocare feriti ed è chiuso il cimitero per la caduta di un albero. Anche a Roma sono segnalati alberi e cartelloni caduti per il vento, mentre, in Campania, è tornato ad imbiancarsi il Vesuvio e te temperature sono in forte calo.