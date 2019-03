Ricerche Cc dell'imprenditrice scomparsa

(ANSA) - LIMBADI (VIBO VALENTIA), 11 MAR - Proseguono le ricerche di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola di 44 anni scomparsa il 5 maggio 2016 a Nicotera. I carabinieri della Compagnia di Tropea, insieme a quelli del Reparto investigazioni scientifiche di Messina, hanno effettuato una serie di battute in località Montalto di Limbadi. Con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia, i militari - coadiuvati dai cani molecolari della Polizia di Stato - hanno verificato la presenza di tracce sui terreni che potessero ulteriormente supportare le attività di ricerca finora svolte. I carabinieri sono stati coadiuvati dai mezzi meccanici dei Vigili del fuoco per individuare eventuali ulteriori tracce anche nel sottosuolo dell'area in cui è avvenuta la scomparsa. Della donna, madre di tre figli, si sono perse le tracce in contrada "Montalto" dove possedeva una piccola azienda e dove aveva dato appuntamento ad alcuni operai. Questi trovarono il suo Suv vuoto, col motore acceso e vistose tracce di sangue dentro e fuori il mezzo.