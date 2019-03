Il mito dei Queen in "We Will Rock You"

(ANSA) - CATANZARO, 11 MAR - Il mito dei "Queen" rivive e si esalta in uno spettacolo dalla forza dirompente rappresentato in tutto il mondo. É stata accolta da un entusiasmo incontenibile la messa in scena al teatro Politeama di Catanzaro di "We Will Rock You", con le musiche eseguite e interpretate dal vivo del gruppo di cui fu leader Freddie Mercury (stasera si replica al Cilea di Reggio). "E' uno spettacolo molto bello, una grande produzione, uno dei musical più accattivanti di sempre, con la colonna sonora dei successi dei Queen. Un live straordinario, capace di coinvolgere ed emozionare, che il pubblico italiano può ammirare grazie allo storico promoter Claudio Trotta e alla sua Barley Arts", ha commentato il promoter e direttore artistico Ruggero Pegna. A conclusione dello spettacolo, nel foyer del Politeama, Pegna ha consegnato ai protagonisti il premio come "Miglior musical" del 2019 della 33esima edizione di "Fatti di Musica", il festival del "Live d'Autore" ideato e diretto dallo stesso Ruggero Pegna.