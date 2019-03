Oscar ecoturismo al Parco del Pollino

(ANSA) - CATANZARO, 8 MAR - Il Parco nazionale del Pollino ha ottenuto il premio "Oscar dell'ecoturismo 2019" assegnato da Legambiente nell'ambito della manifestazione "Fa' la cosa giusta". Il riconoscimento, conferito all'ente calabro-lucano per i risultati ottenuti con i Bandi mirati a incentivare il Turismo scolastico e sociale puntando a destagionalizzare l'offerta turistica e ad aumentare le presenze con provenienze da diverse regioni d'Italia, è stato ritirato a Fiera City Milano dal presidente Domenico Pappaterra.

"Nell'ultimo triennio - ha detto Pappaterra - abbiamo realizzato una media di circa 13 mila presenze, con arrivi non solo dalle regioni di prossimità come la Puglia, la Campania e la Sicilia ma anche Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Centro Italia. Diversi i settori commerciali coinvolti per strutture ricettive, guide naturalistiche, ristoranti ed agriturismi, agenzie di viaggio e altre attività. L'impatto economico calcolato, tra arrivi e spesa procapite, si aggira su un milione 200 mila euro".