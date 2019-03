8 Marzo: manichino in vetrina Cc donna

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 8 MAR - Una vetrina dedicata alla donna nell'Arma dei carabinieri con l'esposizione di alcuni dei principali simboli: la Grande Uniforme Speciale, con i gradi di maresciallo, indossata da un manichino con fattezze femminili, il calendario storico 2019, la bandiera italiana e altri piccoli cimeli. E' quanto allestito dalla Compagnia carabinieri di Vibo Valentia per l'8 marzo, Festa della Donna, alla libreria Mondadori della città. "Si tratta - spiegano gli organizzatori - di un'iniziativa ideata con un obiettivo ben preciso: rappresentare la vicinanza dei Carabinieri alle donne vittime di violenza ricordando, in un luogo di diffusione di cultura, che l'Arma c'è sempre ed è sempre presente al fianco delle fasce più deboli della popolazione. Le donne, in particolare, possono contare sul sostegno e sulla vicinanza di personale altamente qualificato, presente anche tra i vari reparti del Comando Provinciale di Vibo Valentia e in grado di comprenderle e aiutarle ad uscire delle situazioni più difficili".