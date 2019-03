Viminale, 932 in tendopoli S. Ferdinando

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Completati i lavori di demolizione della baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Lo fa sapere il Viminale, ricordando che al 5 marzo, la presenza stimata degli immigrati era di 1.592 persone. Di queste, 200 sono state trasferite negli ex Sprar e Cas, circa 460 si sono spostate volontariamente e 932 restano nella tendopoli. La tendopoli, sottolinea il ministero, è attrezzata, con presenza di servizi igienici e presidi sanitari, ed è vigilata. Rappresenta una "alternativa civile e sicura per gli stranieri con contratto e che non vogliono allontanarsi".

Soddisfatto il ministro Matteo Salvini: "è stata finalmente cancellata - ha detto una delle più vergognose baraccopoli d'Italia dove proliferavano degrado, illegalità e sfruttamento.

Dopo anni di chiacchiere, ora sono arrivati i fatti".