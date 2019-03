Successo al Rendano per "Mamma mia"

(ANSA) - COSENZA, 7 MAR - Successo ieri sera per "Mamma mia!", il musical degli Abba, sul palco del Teatro Rendano di Cosenza, per la "Rassegna L'AltroTeatro". La rilettura di Romeo Piparo ha entusiasmato gli spettatori con un cast composto da Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano.

Sold out, ieri sera, e già si prevede il tutto esaurito per la replica di questa sera. Finanziato dalla Regione, quale evento storicizzato, lo spettacolo vede, inoltre, il supporto dell'Amministrazione comunale di Cosenza ed è organizzato dalla società "L'AltroTeatro". Sul palco del Rendano 19 appuntamenti all'insegna della drammaturgia senza dimenticare il divertimento e il puro spettacolo: prosa e poi commedie e musical, questi gli ingredienti del cartellone ideato da "L'AltroTeatro".

"Mamma mia!" è una storia leggera e divertente che racconta l'amore maturo accanto a quello giovanile. Imponente l'allestimento scenico firmato da Teresa Caruso. E sul soppalco la band che suona dal vivo diretta da Emanuele Friello.