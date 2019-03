A Vibo scuole chiuse per mancanza acqua

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 7 MAR - Chiuso per mancanza di acqua.

E' il cartello comparso su alcuni esercizi commerciali di Vibo Valentia dove due guasti verificatisi nel giro di 24 ore ad una condotta hanno provocato una drastica riduzione dell'erogazione che ha costretto il commissario prefettizio Giuseppe Guetta a chiudere oggi e domani tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L'ente riferisce di aver appreso di "tale oggettiva condizione soltanto a seguito di contatti telefonici con la Sorical", la società che gestisce gli acquedotti calabresi. Disagi anche nelle abitazioni, negli uffici e nelle attività commerciali.

Particolarmente colpite quelle di ristoro. Molti bar del centro hanno lamentato problemi e segnalato che l'acqua delle autoclavi è prossima ad esaurirsi. Chi non ne è munito non ha potuto fare altro che chiudere. Un ristorante, ieri sera, ha dovuto disdire le prenotazioni. A rischio anche importanti strutture quali l'ospedale, la Scuola di Polizia e la Casa circondariale.

L'emergenza dovrebbe rientrare domani.