Sparatoria a Milano, due arrestati

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Due uomini di 36 e 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri per la sparatoria avvenuta l'11 settembre scorso in piazza Gasparri, in zona Comasina a Milano, lo storico quartiere della banda di Vallanzasca. Uno dei due era stato arrestato nel 2010 nell'ambito dell'indagine "Infinito", che aveva portato ad azzerare la 'ndrangheta al Nord. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Maria Cristina Mannocci su richiesta del pm Roberto Fontana, è stata eseguita dai militari della seconda sezione del nucleo investigativo del comando provinciale. Le indagini hanno permesso di accertare che lo scontro a fuoco, in pieno giorno, era partito da una lite avvenuta poco prima e che aveva provocato il ferimento di uno dei due.