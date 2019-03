Distrutta da vandali statua Madonnina

(ANSA) - GIZZERIA (CATANZARO), 3 MAR - Vandali in azione a Gizzeria. Persone non identificate hanno colpito, utilizzando presumibilmente un corpo contundente, la statua della Madonnina collocata sul lungomare, distruggendola e facendola cadere dal piedistallo su cui era stata posizionata.

Sono state avviate indagini per identificare i responsabili del gesto sacrilego.

Sdegno e stupore tra i fedeli per un gesto considerato incomprensibile e frutto di stupidità.