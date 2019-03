Sequestrate strutture abusive su demanio

(ANSA) - ROCCA IMPERIALE (COSENZA), 1 MAR - Un'area demaniale di mille metri quadrati, occupata abusivamente e senza alcuna richiesta di permesso, è stata sequestrata dalla Guardia costiera di Corigliano Calabro sul litorale di Rocca Imperiale.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura.

In particolare i sigilli sono stati apposti a manufatti adibiti a bar, servizi annessi, tettoie con coperture in lamiera, depositi realizzati su un superficie di 350 metri quadrati e su un'area pavimentata in calcestruzzo di oltre 500 metri quadrati. Le ipotesi di reato riguardano l' occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, le innovazioni non autorizzate sul demanio, l'invasione di terreni pubblici, la realizzazione di opere senza permesso a costruire e senza autorizzazione paesaggistica.