Claudia Gerini "canta" Franco Califano

(ANSA) - CATANZARO, 1 MAR - Emozioni in musica al teatro Politeama di Catanzaro con lo spettacolo "Qualche estate fa", messo in scena da Claudia Gerini, accompagnata dal "Solis String Qaurtet", e dedicato a Franco Califano, raccontato attraverso le sue più belle canzoni ma anche con alcune "perle" recitative della stessa Gerini, che ha messo in mostra la sua "anima capitolina" più profonda e genuina. Sulle doti d'attrice di Claudia Gerini nessuna sorpresa, dato che erano ampiamente conosciute. Ciò che ha rappresentato una scoperta, invece, sono state le sue capacità canore nell'interpretare alcuni brani di Califano riarrangiati ed eseguiti in modo pregevole dal "Solis String Qaurtet", composto da Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio (violini), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello). Un'esibizione che, come ha detto la stessa Gerini a fine spettacolo, ha richiesto anche una notevole dose di coraggio per il compito tutt'altro che facile di interpretare brani che sono ormai dei classici della canzone d'autore.