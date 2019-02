(ANSA) - GIRIFALCO (CATANZARO), 27 FEB - Ha provocato danni ingenti il rogo che ha distrutto, a Girifalco, in località Mazza, la cabina elettrica inverter del parco fotovoltaico di prima generazione con pannelli solari fissi.

Per spegnere il rogo, che potrebbe essere stato generato da un malfunzionamento dell'impianto installato all'interno della cabina, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Dalle prime verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento l'ipotesi più accreditata sull'origine dell'incendio è da attribuire ad un malfunzionamento dell'impianto interno alla cabina.

Le fiamme hanno completamente distrutto la cabina inverter all'interno della quale la corrente continua, prodotta dai pannelli solari, viene trasformata in corrente alternata a bassa tensione e da qui, attraverso un ulteriore passaggio al trasformatore, viene poi immessa sulla rete di distribuzione.

Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici.