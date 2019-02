(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 FEB - E' stato comunicato a Constship e Til-Msc, i soli due azionisti del Terminal Mct del porto di Gioia Tauro, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale delle banchine dello scalo. Lo rende noto, con un comunicato, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli.

La decisione era stata anticipata ieri dal ministro per le Infrastrutture e i trasporti Danilo Toninelli durante la sua visita nel porto di Gioia Tauro.

Adesso la società Mct, come ha spiegato ieri Toninelli, avrà 30 giorni per decidere cosa fare.