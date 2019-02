(ANSA) - SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 27 FEB - Nasce a San Luca uno "Sportello" per il collocamento professionale. Ad istituirlo é l'agenzia per il lavoro "Openjobmetis", grazie alla collaborazione con Confindustria Reggio Calabria e con il Comune. Lo sportello, denominato "Informa, Lavoro & Impresa", é stato presentato nel corso di un'iniziativa cui ha presenziato il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ed alla quale hanno partecipato il Commissario del Comune, Salvatore Gullì, ed il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera.

"Con l'apertura dello sportello - ha detto Nucera - sperimenteremo a San Luca un percorso per stimolare la nascita di nuova imprenditorialità; un nostro studio ha individuato 110 attività che possono nascere sfruttando le risorse del territorio. Il Microcredito Italia finanzierà le iniziative nascenti accompagnandole con un incubatore d'impresa".

"Ringrazio - ha detto Gullì - quanti stanno credendo in questa comunità, che vuole recuperare il proprio orgoglio".